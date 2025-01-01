Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.Ü. idaresindeki 01 NH 939 plakalı otomobil ile M.O'nun kullandığı 27 AGR 002 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den yapay zeka talimatı
        Putin'den yapay zeka talimatı
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        TFF'nin yeni sistemine 3 kulüpten fren!
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        ABD'de kamyon kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü var
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Kars'ta iki minibüs çarpıştı: 27 yaralı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Takipçisine verdiği cevapla ortaya çıktı
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Zelenskiy: Barış kılıçla sağlanır
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Tatlıses'ten Ortaç'a; "Kumarbaz"
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Kolo Muani'de 7 rakip birden!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Yılbaşı sonrası Melek'in şüpheli ölümü!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Sergen Yalçın'da sona doğru!
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        Uzmanlardan 2025 yılı altın fiyatları tahmini
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Golcüler, yeni yılı İstanbul'da kutladı
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        Elektriklenmeden kurtulmak için neler yapılmalı?
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi gölde bulundu
        Adıyaman'da hakkında kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi gölde bulundu
        Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Adıyaman'da yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı
        Adıyaman'da yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı
        Depremlerden etkilenen Adıyaman'da İndere bölgesine 6 okul inşa ediliyor
        Depremlerden etkilenen Adıyaman'da İndere bölgesine 6 okul inşa ediliyor
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı