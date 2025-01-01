Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.Ü. idaresindeki 01 NH 939 plakalı otomobil ile M.O'nun kullandığı 27 AGR 002 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu muayene istasyonu yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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