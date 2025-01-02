Gölbaşı'nda çiftçilere yem kırma ve ezme makinesi dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 35 çiftçiye yem kırma ve ezme makinesi dağıtıldı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve hayvancılığı desteklemek amacıyla temin edilen 35 yem kırma ve ezme makinesini çiftçilere teslim etti.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, törende yaptığı açıklamada, makine dağıtımlarıyla hem çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmayı hem de hayvancılık faaliyetlerini daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.