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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:19
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        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

        Bozpınar köyünde inşaatın ikinci katında çalışan Ekrem Kalan (40), yüksek gelirim hattına temas etti.

        Elektrik akımına kapılan Kalan, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibince Göçeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kalan'ın cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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