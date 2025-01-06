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        Adıyaman'da kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı

        –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 gün önce kaybolan 65 yaşındaki kadının bulunması için arama başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:21 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:21
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        Adıyaman'da kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı
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        –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 3 gün önce kaybolan 65 yaşındaki kadının bulunması için arama başlatıldı.

        Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Nurey Parmaksız'ın yakınları, 4 Ocak'ta kendisinden haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi.

        Yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde Parmaksız'ın en son Harmanlı Beldesi ve Gölbaşı-Malatya karayolunda görüldüğü tespit edildi.

        Parmaksız'ın Harmanlı beldesi yakınlarında suya düşme ihtimali üzerinde duran arama ve kurtarma ekipleri, dalgıçlarla suda arama yaptı.

        Havanın kararmasıyla ara verilen aramaya sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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