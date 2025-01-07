Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da kaçak avlanan 81 kişiye idari para cezası uygulandı
        Adıyaman'da kaçak avlanan 81 kişiye idari para cezası uygulandı
        Adıyaman'da kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı
        Adıyaman'da kaybolan yaşlı kadın için arama çalışması başlatıldı
        Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hayatını kaybetti
        Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hayatını kaybetti
        Tekneleri batan balıkçıları AFAD ekipleri kurtardı
        Tekneleri batan balıkçıları AFAD ekipleri kurtardı
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
        Adıyaman'da baraj göletinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Adıyaman'da baraj göletinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı