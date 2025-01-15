Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve obje ele geçirildi

        Adıyaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da tarihi eser niteliği taşıyan 306 sikke ve obje ele geçirildi
        ABONE OL

        Adıyaman'da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar köyünde tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje olduğu bilgisi aldı.

        Ekiplerce A.A'nın adresine düzenlenen operasyonda, 306 sikke, 43 obje, dedektör, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı yüzde 10 arttı
        Bakan Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı yüzde 10 arttı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Adıyaman'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Adıyaman'da konuştu:
        Adıyaman'da 90 hektarlık alanda orman oluşturulacak
        Adıyaman'da 90 hektarlık alanda orman oluşturulacak
        Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan kadını arama çalışmaları sürüyor