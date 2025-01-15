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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:01
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla A.M.K'yi sol bacağından yaraladı.

        Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan polis ekipleri olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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