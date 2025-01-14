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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:39 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:04
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 177 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ile Y.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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