Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 232 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
