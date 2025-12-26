Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:38 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:38
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'ın Gerger ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 232 uyuşturucu hap ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

