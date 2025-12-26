Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da firari 2 hükümlü yakalandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da firari 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 2 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Kocaeli Cezaevi’nde tahliyeler başladı
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü
        Sivas'ta kardeş cinayeti: 1 ölü

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu aç...
        Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu aç...
        Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı
        Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı
        Gölbaşı'nda soğuk hava etkisini gösteriyor
        Gölbaşı'nda soğuk hava etkisini gösteriyor
        Adıyaman'da başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'da başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
        Çukura giren motosiklet devrildi: 1 yaralı
        Çukura giren motosiklet devrildi: 1 yaralı
        Adıyaman'da yaban keçileri tek tek sayılıyor Adıyaman'da, yaban keçisi enva...
        Adıyaman'da yaban keçileri tek tek sayılıyor Adıyaman'da, yaban keçisi enva...