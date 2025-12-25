Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:47 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.

        İlçe merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Mehmet A, dengesini kaybederek birinci kattan düştü.

        Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu aç...
        Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu aç...
        Gölbaşı'nda soğuk hava etkisini gösteriyor
        Gölbaşı'nda soğuk hava etkisini gösteriyor
        Adıyaman'da başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'da başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
        Çukura giren motosiklet devrildi: 1 yaralı
        Çukura giren motosiklet devrildi: 1 yaralı
        Adıyaman'da yaban keçileri tek tek sayılıyor Adıyaman'da, yaban keçisi enva...
        Adıyaman'da yaban keçileri tek tek sayılıyor Adıyaman'da, yaban keçisi enva...
        Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı