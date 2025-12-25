Adıyaman'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalıştığı inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.
İlçe merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Mehmet A, dengesini kaybederek birinci kattan düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Besni Devlet Hastanesine kaldırdı.
Mehmet A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.