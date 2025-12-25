Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da başına kereste düşen işçi ağır yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada başına kereste düşen işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:37 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:40
        Adıyaman'da başına kereste düşen işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'ın Besni ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada başına kereste düşen işçi ağır yaralandı.

        Yapımı süren bir inşaatta çalışan İ.İ. zemin katta çalıştığı sırada 5'inci kattan başına kereste düştü.

        Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan İ.İ. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

