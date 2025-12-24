Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
S.S. idaresindeki 02 AGH 442 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
