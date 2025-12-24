Habertürk
        Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 20:55
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.S. idaresindeki 02 AGH 442 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Samsat yol ayırımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

