Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 90 hektarlık alanda orman oluşturulacak

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Merinos AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında 90 hektarlık alanda orman kurulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da 90 hektarlık alanda orman oluşturulacak
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Merinos AŞ arasında imzalanan protokol kapsamında 90 hektarlık alanda orman kurulacak.

        İlçeye bağlı Aşağıçöplü köyü sınırları içerisinde yer alan alanda devam eden çalışmaları inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 4 bini fıstık çamı 9 bini ise yöreye gelir getirici zeytin, fıstık ve badem olmak üzere 13 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

        Dikimi yapılacak fidanların ilerleyen yıllarda ilçenin yeşil alan sınırlarını artıracağını belirten Partal, içerisindeki zeytin, fıstık ve badem ile de yöre halkına gelir getirici bir özellik taşıyacağını vurguladı.

        Partal, ayrıca ay sonuna kadar dikimlerin yapılacağını belirterek, "Burada ilk etapta 13 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Toprak yapısı çok güzel, köylere de aslında yakın bir alan. İklim koşulları da bu ağaçlar için uygun. Güzel bir proje olacak. İnşallah 5-10 yıl içerisinde bu projenin meyveleri de görülmeye başlayacak. Bu anlamda ben Orman teşkilatımıza ve hayırseverimiz Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Köylülerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Polisten kaçarken korkuluğa saplandı
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem
        İspanya'dan konut krizine 'yüzde 100' vergili önlem

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan kadını arama çalışmaları sürüyor
        Adıyaman'da gölde kadın cesedi bulundu
        Adıyaman'da gölde kadın cesedi bulundu
        Traktörden düşerek hayatını kaybetti
        Traktörden düşerek hayatını kaybetti
        Adıyaman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi
        Adıyaman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi
        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, deprem konutlarını inceledi
        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, deprem konutlarını inceledi
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı