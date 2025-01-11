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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 23:12 Güncelleme: 11.01.2025 - 23:12
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        M.A.K. idaresindeki 34 FF 0775 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 14. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, sürücüyle otomobilde bulunan Ü.T. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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