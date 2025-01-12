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        Adıyaman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:09 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:16
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        Adıyaman'da traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen kişi hayatını kaybetti.

        A.D.A. idaresindeki 45 AAT 013 plakalı traktörde bulunan Mustafa Akça, araçtan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Akça'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Akça'nın kaza yerine gelen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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