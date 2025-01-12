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        Traktörden düşerek hayatını kaybetti

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde traktörün ani manevra yapmasıyla römorkda bulunan Mustafa Akça (30) düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:17 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:20
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        Traktörden düşerek hayatını kaybetti
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde traktörün ani manevra yapmasıyla römorkda bulunan Mustafa Akça (30) düşerek hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Besni'ye bağlı -Beşkoz köyü yakınlarında meydana geldi. Tarladan dönen Ali Deniz Akça yönetimindeki 45 AAT 013 plakalı traktör, virajı dönmek için ani manevra yapınca savrulan römorktaki akrabası Mustafa Akça yere düştü. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akça'nın cenazesi olay yeri incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Akça'nın yakınları ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Traktörün sürücüsü Ali Deniz Akça da ifadesinin alınması için jandarma merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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