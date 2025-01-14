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        Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan kadını arama çalışmaları sürüyor

        Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:22 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:22
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        Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan kadını arama çalışmaları sürüyor
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        Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları devam ediyor.

        Gölbaşı ilçesinde kendisinden 11 gündür haber alınamayan Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

        En son ilçeye bağlı Ozan köyünde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Parmaksız'ı arama çalışmaları Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.

        ​​​​​​​Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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