Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan kadını arama çalışmaları sürüyor

​​​​​​​Nuriye Parmaksız, 4 Ocak'ta, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp bir daha dönmemiş, ekiplerce arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

En son ilçeye bağlı Ozan köyünde güvenlik kameraları tarafından yolda yürürken kaydedilen Parmaksız'ı arama çalışmaları Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gölbaşı ilçesinde kendisinden 11 gündür haber alınamayan Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşların katılımıyla arama yapılıyor.

Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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