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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, deprem konutlarını inceledi

        Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, köylerde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:31
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        Çelikhan Kaymakamı Altınöz, deprem konutlarını inceledi
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        Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, köylerde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Altınöz, Recep ve Aksu köylerinde inşaası devam eden deprem konutlarını yerinde incelediği belirtilerek, "Recep ve Aksu köylerinde hak sahiplerine, inşa edilen afet konutları için incelemelerde bulundu. Recep köyünde 25, Aksu köyünde ise 65 hak sahibi vatandaş için başlatılan konut projelerinin son durumu hakkında bilgi alan Altınöz, çalışmaların devam ettiğini ifade etti." açıklaması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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