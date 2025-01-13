Adıyaman'da gölde kadın cesedi bulundu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gölde kadın cesedi bulundu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gölde kadın cesedi bulundu.
Gölbaşı Gölü kenarında çalışma yapan belediye ekipleri, suda bir kadının hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset sudan çıkarıldı.
Üzerinden Zeynep I. (19) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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