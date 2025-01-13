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        Adıyaman'da gölde kadın cesedi bulundu

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gölde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 19:57 Güncelleme: 13.01.2025 - 19:57
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        Adıyaman'da gölde kadın cesedi bulundu
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gölde kadın cesedi bulundu.

        Gölbaşı Gölü kenarında çalışma yapan belediye ekipleri, suda bir kadının hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset sudan çıkarıldı.

        Üzerinden Zeynep I. (19) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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