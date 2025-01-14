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        Adıyaman'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı

        Adıyaman'da cinayetten 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:00
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        Adıyaman'da bir cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Adıyaman'da cinayetten 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi'nde hakkında "yakalama kararı" bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C.Y'yi yakaladı.

        D.C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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