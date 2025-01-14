Başak, bir yerden bir yere giderken çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini vurgulayarak, "Görme engelli olarak her sabah evden işe giderken yolun üstündeki kaldırımlar ya da fiziksel durumlar beni zorluyor. Çünkü her kaldırım ve yol görme engelliler için hatta bir engelli için fiziksel şartları karşılamıyor. Bazı kaldırımların ucu yok bazı kaldırımlarda direkler var ya da oradaki esnafın sandalye koyması gibi benzeri şeyler, bizim yola inmemize neden oluyor" ifadelerini kullandı.