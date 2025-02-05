CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Aktif siyaset konuşmanın yeri değil ama bu kadar acının olduğu yerde, bugün büyük İzmir ve Muğla depremi gündemdeyken, Ege'de benim geldiğim topraklarda büyük kayıplar bekleniyorken geçmişte yapılan acıları dile getirmeden olmaz." dedi.

Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin kabirlerinin bulunduğu Bahçecik Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlığı ziyaret etti, mezarlara karanfil bırakıp dua etti.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, depremlerin ardından tüm milletvekilleriyle bölgeye geçtiklerini hatırlattı.

Yaşanan acının halen taze olduğunu belirten Özel, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Özel, Adıyaman'ın depremlerden yoğun etkilendiğini, büyük bir yıkım yaşadığını, Türkçe ve Kürtçe ağıtların birbirine karıştığı kent haline geldiğini ifade ederek, ziyaret ettiği mezarlıkta İstanbul Büyükşehir ile Adıyaman belediyelerinin ortaklaşa çalışma yürüttüğünü, bu kapsamda gelecek sene tüm şehitlerin isimlerinin duvarlara yazıldığı olduğu bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliğinin kente her ay önemli katkılar sunduğunu, araç desteği verdiğini anımsatan Özel, emeği geçen tüm belediyelere ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Özgür Özel, Ege Denizi'nde yaşanan depremlere de değinerek, "Bugün siyasetin günü değil, acıyı hatırlamanın ve ders almanın günü. Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik üzerine Yunanistan adaları dahi boşaltıldı. Ama Türkiye'de maalesef devlet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Uzmanlar, 6'nın üzerinde bir deprem olma ihtimalinden bahsediyor ama yetkililer gündelik hayatlarına devam ediyor." diye konuştu.

Deprem esnasında ve sonrasında yapılacakların kıymetli olduğunu belirten Özel, "Ben buradan devlet yetkililerine, Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, Yunanistan adaları boşaltmışken, dün bizim orada yaptığımız çalışmaya bilim insanları, yerel yöneticiler, basın bu kadar yoğun ilgi gösteriyorsa bu yaşanılanlardan milletin bir ders aldığı yönündedir. Ama devletin ders almadığını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz." ifadesini kullandı.