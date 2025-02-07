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        Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

        Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:53
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        Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
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        Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Adem Şahin idaresindeki 02 AAP 376 plakalı otomobil, Erdemoğlu Mahallesi Merinos Kavşağında aniden alev aldı.

        Sürücü Şahin, araçtan inerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Ekiplerin yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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