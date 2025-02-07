Adıyaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Adem Şahin idaresindeki 02 AAP 376 plakalı otomobil, Erdemoğlu Mahallesi Merinos Kavşağında aniden alev aldı.
Sürücü Şahin, araçtan inerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerin yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.
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