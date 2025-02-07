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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

        Adıyaman'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:23
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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı
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        Adıyaman'da, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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