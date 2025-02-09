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        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:43 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:43
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        Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda B.A, İ.H.A, H.Ş, O.T, B.A, H.K, Y.B, A.K ve R.M.Ç'yi yakaladı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 499 sikke ile ruhsatsız tabanca, 24 mermi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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