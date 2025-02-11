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        Adıyaman'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli

        Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gölbaşı ve Tut ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:30
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        Adıyaman'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gölbaşı ve Tut ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

        Gölbaşı ve Tut kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi.

        Öte yandan, Çelikhan ile Besni ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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