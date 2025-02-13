Adıyaman'da kar nedeniyle 360 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Yoğun yağış nedeniyle merkezde 25, Besni'de 8, Çelikhan'da 28, Gerger ile Gölbaşı'nda 29'ar, Kahta'da 6, Sincik'te 18, Tut'ta 5 köy ile ilçelere bağlı 212 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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