Adıyaman'da silah operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, Gölyurt Köyünde M.A'nın evinde ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı.

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