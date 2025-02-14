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        Adıyaman'da "İl Hayvanları Koruma Kurumu Toplantısı" düzenlendi

        Adıyaman'da "İl Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı" Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 21:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:06
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        Adıyaman'da "İl Hayvanları Koruma Kurumu Toplantısı" düzenlendi
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        Adıyaman'da "İl Hayvanlarını Koruma Kurulu Toplantısı" Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda kentte sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında yürütülecek çalışmalar ele alındı, öneriler değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Osman Varol, sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonunda kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

        Bu konuda hızlı ve etkili adımlar atılmasının gerektiğini belirten Vali Varol, şöyle koştu:

        "Sokak hayvanlarımızın belediyelerimiz tarafından uygun koşullarda barındırılabilmesi için merkezler oluşturulması gerekiyor malumunuz bunlarla ilgili hem mevcutların geliştirilerek hızlı bir biçimde ruhsatlandırılması eksiklerin tamamlanması kanuni zorunluluk olan 25 bin nüfusun üzerindeki belediyelerin kuruması gereken barınaklardan mevcut olmayan veya en azından şu an için pasif duruma gelmiş olanların da hızlı bir biçimde tekrar kurulup bütün fiziki şartları hukuki şartları taşıyacak şekilde hazırlanarak ruhsatlandırılması konusunda hızlı bir süreci başlatmış olacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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