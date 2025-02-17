Öğrencilerden dijital bağımlılığa Gassal dizisiyle farkındalık

–TRT’nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi, Adıyaman'daki öğrenciler ve öğretmenler için ilham kaynağı oldu.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla kısa bir klip hazırlandı.

Edebiyat öğretmeni Mustafa Necati Aktaş ve öğrencisi Hasan Hüseyin Kalkan'ın rol aldığı klipte, Gassal dizisinin müziği kullanılarak öğretmen ile öğrenci arasındaki cep telefonu diyaloğu işlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan klip, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Edebiyat öğretmeni Mustafa Necati Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Gassal dizisinden etkilendiğini ifade eden Aktaş,"Gassal dizisini izledikten sonra bunu eğitime nasıl uyarlayabileceğimi düşündüm. Dijital dünya gençler için hem bir fırsat hem de bir tehdit. Ders çalışırken ve önemli anlarda telefondan uzaklaşmalarını teşvik etmek için böyle bir mesaj vermek istedik." dedi.

Öğrenci Hasan Hüseyin Kalkan ise gençlerin sosyal medyayı olumlu yönde kullanmalarını istediğini söyleyerek, "Üniversiteye hazırlanan biz öğrenciler için telefon zaman zaman büyük bir engel olabiliyor. Bu klibi çekerek, arkadaşlarımızın telefon kullanımına daha bilinçli yaklaşmasını amaçladık." sözleriyle dile getirdi.

Okulda çekimleri tamamlanan klibin, dijital bağımlılığa karşı farkındalık oluşturması hedefleniyor.