AK Parti Adıyaman İl Başkanı Kablan'dan 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, 23 Şubat Pazar günü yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kablan, düzenlediği basın toplantısında, kongrenin "Adında AK, Işığında İstikbal" mottosuyla düzenleneceğini duyurdu.

Kablan, 12 Ekim 2024'te ilçe kongreleriyle başlayan sürecin, 7 Şubat 2025'teki İstanbul Kongresi ile sona erdiğini ve 8. Büyük Olağan Kongre için gün saydıklarını kaydetti.

İl ve ilçe kongrelerinde büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Kablan, "Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktur; bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır." dedi.

Açıklamada, AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Olgun, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililer de hazır bulundu.