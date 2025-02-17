Besni'de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 27 AHK 997 plakalı motosiklet, Yukarsarhan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.P'ye (8) çarptı.
Kazada sürücü ile çocuk yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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