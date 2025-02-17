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        Besni'de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:35
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        Besni'de motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.Ö. idaresindeki 27 AHK 997 plakalı motosiklet, Yukarsarhan Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.P'ye (8) çarptı.

        Kazada sürücü ile çocuk yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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