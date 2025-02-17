Adıyaman'da, Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gazze'ye destek gösterisi gerçekleştirildi.

Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, "Gazze, satılık arsa değil, vatandır" temasıyla 100. Yıl Parkı'nda bir araya geldi.

Burada platform adına konuşan Mahmut Çelebi, İsrail saldırılarının sona ermediğini söyledi.

Filistin halkının yalnız olmadığını belirten Çelebi, "Onların direnişi, mücadelesi, varlığı asla sona ermeyecektir. Her bir Filistinli, Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te, hayatını yalnızca kendi halkı için değil, tüm ezilenler için veriyor. Filistin halkı, emperyalizme, zulme, ırkçılığa, işgale karşı duruyor ve tüm insanlık, bu duruşu görmek ve desteklemek zorundadır. Filistin'in direnişi, sadece toprak mücadelesi değil, aynı zamanda insan hakları, özgürlük, adalet mücadelesidir." dedi.

Filistin davasının zulme karşı bir duruş olduğunu dile getiren Çelebi, bu zulme en güzel cevabın boykot olduğunu kaydetti.

Açıklamanın ardından dua edildi.