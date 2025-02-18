Adıyaman'da marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Denetimler kapsamında satışı yapılan ürünlerin fiyat değişimlerinin takip edilmesi amacıyla, ekipler tarafından haftada iki gün rutin olarak yaklaşık 320 kalem ürünün fiyat tespiti gerçekleştirildi.​​​​​​​

–Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

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