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        Adıyaman'da marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:01
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        Adıyaman'da marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        –Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

        Ekipler, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceleyerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

        Denetimler kapsamında satışı yapılan ürünlerin fiyat değişimlerinin takip edilmesi amacıyla, ekipler tarafından haftada iki gün rutin olarak yaklaşık 320 kalem ürünün fiyat tespiti gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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