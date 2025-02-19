Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Depremden etkilenen Gölbaşı'nda rezerv alan ilan edilen bölgede çalışmalar başladı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rezerv alan ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremden etkilenen Gölbaşı'nda rezerv alan ilan edilen bölgede çalışmalar başladı
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rezerv alan ilan edilen bölgede yıkım çalışmaları başladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Turan Özdemir Caddesi ile Yeni Kent Mahallesi rezerv alan ilan edildi.

        Bu alanlarda bulunan ev ve iş yerlerinin yıkım çalışmasına başlandı.

        Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, rezerv alanlarında 2 bin 37 bağımsız konut ve iş yeri yapılacağını söyledi.

        Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Seyhan, şunları kaydetti:

        "Birinci etabın yıkımları gerçekleştirildi. Şu an müteahhit firmanın makineleri indi ve rezerv alan çalışmaları an itibariyle başladı. İlçemizin çehresi çok farklı bir hale gelecek. Yenikent Mahallemiz daha çok konut ağırlıklı olacak. Turan Özdemir Caddesi'nde ise konut ve iş yeri yapılacak. İnşallah bir sene gibi kısa bir süre içerisinde şehrimiz çok daha farklı bir imaja ve farklı bir görüntüye kavuşacak."

        Seyhan, yapıların zemin artı 2 ile zemin artı 3 olarak inşa edileceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"

        Benzer Haberler

        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
        Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak
        Adıyaman'da eğitim ve öğretim tedbirleri toplantısı düzenlendi
        Adıyaman'da eğitim ve öğretim tedbirleri toplantısı düzenlendi
        İnşaatta kontrolden çıkan iş makinesini operatör durdurdu
        İnşaatta kontrolden çıkan iş makinesini operatör durdurdu
        Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu
        Adıyaman'da Kenyalı kadın Müslüman oldu
        Adıyaman'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi
        Adıyaman'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi
        Adıyaman'da marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı
        Adıyaman'da marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı