Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı kütüphanede yaşatılacak

Açılış töreninde konuşan Seyhan, "Kütüphaneye ismi verilen ve depremde hayatını kaybeden değerli öğretmenimiz Binnur Boncuklu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Kütüphanemizde 6 bin kitap bulunuyor. Öğrencilerimizin bu zengin kaynaktan en iyi şekilde faydalanarak bol bol kitap okumalarını arzu ediyorum." dedi.​​​​​​​

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle Serhan Selçuk Nariçi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde kurulan kütüphaneye Boncuklu'nun adının verilmesi kararlaştırıldı.

Depremde hayatını kaybeden İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu öğretmeni Binnur Boncuklu'nun adının yaşatılması için mesai arkadaşları çalışma başlattı.

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