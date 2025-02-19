Adıyaman'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Ulucami Mahallesi'nde H.K'ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yabancı uyruklu G.A.A.Z'yi (51) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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