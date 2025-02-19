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        Adıyaman'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı

        Adıyaman'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 18:35 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:35
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        Adıyaman'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
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        Adıyaman'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Ulucami Mahallesi'nde H.K'ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yabancı uyruklu G.A.A.Z'yi (51) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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