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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırısı cep telefonu kamerasında

        Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:12
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırısı cep telefonu kamerasında
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        Adıyaman Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin okula giden çocuğa saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Okula giden ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, Siteler Mahallesi'nde boş bir arazide yürüdüğü sırada 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Sırtındaki çantasıyla köpeklerden koşarak uzaklaşmaya çalışan çocuk, yakınında bulunan parktaki oyun aletlerinin üzerine çıktı.

        Bölgeden uzaklaşan 3 sahipsiz köpekten biri aynı bölgede yürüyen iki öğrenciye daha saldırmaya çalıştı.

        - "Yetkililerin tedbir almalarını istiyoruz"

        Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerden tedirgin olduklarını söyledi.

        Köpeklerin toplatılmasını isteyen Demir, şunları kaydetti:

        "Sabah öğrenciler okula gidiyordu, 9-10 yaşlarında bir kardeşimiz buradan okula doğru gidiyordu. O esnada köpekler aniden saldırmaya başladı. Çocuk hemen geri döndü parkın içine sığındı ve bu şekilde köpeklerin saldırısından kurtuldu. Köpekler genelde toplu şekilde saldırıyor. Yetkililerin tedbir almalarını istiyoruz."

        Mustafa Yakaryılmaz ise sahipsiz köpeklerden rahatsız olduklarını ifade ederek, "Köpekler devamlı burada çocukları rahatsız ediyor. Bizim de çocuğumuz var, tedirgin oluyoruz, önlemlerin alınmasını istiyoruz." dedi.

        Sahipsiz köpeklerin öğrenciye saldırdığı an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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