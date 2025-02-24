Adıyaman'da sahte içki ele geçirildi

Gözaltına alınan A.M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki olduğu bilgisi aldı.

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