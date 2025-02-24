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        Adıyaman'da sahte içki ele geçirildi

        Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:52
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        Adıyaman'da sahte içki ele geçirildi
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        Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki olduğu bilgisi aldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23,5 litre sahte içki ile 7 adet içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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