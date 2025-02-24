Adıyaman'da sahte içki ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Adıyaman'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki olduğu bilgisi aldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23,5 litre sahte içki ile 7 adet içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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