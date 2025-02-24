Adıyaman'da ramazan öncesi denetimler sürüyor

Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde farklı sektörlerdeki işletmelerde haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hazır giyim, kırtasiye, market ve diğer sektörlere yönelik olarak fiyat etiketi, kasa raf uyuşmazlığı gibi pek çok konuda denetimler gerçekleştiren ekipler, aykırılık tespit edilen 5 işletmeye toplamda 9 ürün için 28 bin 494 lira cezai işlem uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla ilgili ekipler ile yaklaşan ramazan ayı öncesi denetim faaliyetlerinin süreceği bildirildi.