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        Adıyaman Valisi Varol, esnafları ziyaret etti

        Adıyaman Valisi Osman Varol, kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:33
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        Adıyaman Valisi Varol, esnafları ziyaret etti
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        Adıyaman Valisi Osman Varol, kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.

        Vali Osman Varol, Gölbaşı, Gölebatmaz, Atatürk ve 9 Eylül caddelerindeki esnafları ziyaret etti.

        Esnaflarla bir araya gelen Varol, esnafların sorun ve taleplerini diledi.

        Vali Varol'a AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Uzun eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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