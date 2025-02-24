Adıyaman Valisi Varol, esnafları ziyaret etti

Vali Varol'a AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Uzun eşlik etti.

Esnaflarla bir araya gelen Varol, esnafların sorun ve taleplerini diledi.

Vali Osman Varol, Gölbaşı, Gölebatmaz, Atatürk ve 9 Eylül caddelerindeki esnafları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.