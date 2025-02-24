Adıyaman'da meslek gruplarına ilk yardım eğitimi verildi

Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde kursiyerlere bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma teknikleri gibi içerikler anlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca çeşitli meslek gruplarındaki 21 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.

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