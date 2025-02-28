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        Adıyaman'da tır ile vincin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:14
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        Adıyaman'da tır ile vincin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
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        Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        A.M. (39) idaresindeki 02 LA 041 plakalı vinç, Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı kavşağında, Ş.Y. yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada her 2 sürücü ağır yaralandı.

        Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelilerin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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