Adıyaman'da tır ile vincin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da tır ile vincin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
A.M. (39) idaresindeki 02 LA 041 plakalı vinç, Adıyaman-Kahta kara yolu fuar alanı kavşağında, Ş.Y. yönetimindeki 02 ADH 853 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada her 2 sürücü ağır yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelilerin olduğu öğrenildi.
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