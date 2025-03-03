Adıyaman'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Besni ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Besni ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Dumlupınar Mahallesinde M.G’ye ait iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonrası çatıda hasar oluştu.
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