Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman'da "Ramazan Çarşısı"nın açılış törenine katıldı

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından yaptırılan "Ramazan Çarşısı"nın açılışı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaptırılan çarşının açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Törendeki konuşmasında tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Aydın, bu ayın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade ederek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Aydın, bir süre sohbet ettiği esnafa hayırlı alışverişler temennisinde bulundu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, çarşının hayırlı olmasını diledi.