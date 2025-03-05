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        Adıyaman'da "fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı

        Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde, Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 05.03.2025 - 12:06
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        Adıyaman'da "fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı
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        Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde, Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi tanıtıldı.

        Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ekipleri tarafından ilçelerde kamu personelleri ve öğrencilere "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi hakkında bilgi aktarıldı.

        Karayolu üzerinde acil geçiş önceliği olan araçların (Ambulans, itfaiye, polis, AFAD gibi) geçiş üstünlüğü olan araçları fark eden trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından ambulansın geçiş önceliğine özen göstermeleri ve fermuar sistemi ile acil geçiş koridorunu açmaları kapsamında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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