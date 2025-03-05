Adıyaman'da vatandaşlar obezite hakkında bilgilendirildi

Adıyaman'da vatandaşlar obezite hastalığı hakkında bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "4 Mart Dünya Obezite Günü" kapsamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi etkinlik alanında stant kuruldu.

Standı ziyaret eden vatandaşlar obezite hakkında bilgilendirildi.

Standı ziyaret eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut'a Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Tayfun Börta ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Müdür Yardımcısı Serdar Altıntel eşlik etti.

Öte yandan hastanede vatandaşlara el broşürleri dağıtıldı.