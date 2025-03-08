Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
M.K. idaresindeki 34 ESN 663 plakalı otomobil, Atatürk Caddesinde olan yolun karşısına geçmeye çalışan C.D'ye çarptı.
Kazada yaralanan yaya, ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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