Adıyaman'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kahta ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahta ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
O.D. idaresindeki 02 AFF 048 plakalı otomobil, Kahta - Adıyaman kara yolu Sanayi Kavşağında, Ş.Y. yönetimindeki 33 AFV 581 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobildeki bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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